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Константинова Васса Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Константинов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Константинов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Константинова Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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