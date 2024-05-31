Константинова Васса Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Константинов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Константинов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Константинова Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Константинов Герасим Иванович