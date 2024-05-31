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Константинов Михаил Герасимович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Константинов Герасим Иванович

Мать: Константинова Васса Мартыновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Константинов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Константинова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Константинова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константинов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Константинова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Константинова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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