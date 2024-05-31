Константинов Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Константинов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Константинова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Константинова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константинов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Константинова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Константинова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Ивановна