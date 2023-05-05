Акрицкая Степанида Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1901
Сын: Акрицкий Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Акрицкий Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Акрицкий Алексей Иванович
НАРК Ф.25 оп. 27 д.328 Метрическая книга Паданского погоста, Повенецкого уезда, Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно