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Акрицкая Степанида Константиновна

Место рождения

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Акрицкий Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Акрицкий Алексей Иванович

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.11.1916 ст.

Сын: Акрицкий Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Акрицкий Алексей Иванович

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК Ф.25 оп. 27 д.328 Метрическая книга Паданского погоста, Повенецкого уезда, Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

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