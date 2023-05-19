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Акрицкий Алексей Иванович

Место рождения

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Акрицкий Иван Михайлович

Мать: не указана

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Акрицкий Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Акрицкая Степанида Константиновна

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.11.1916 ст.

Сын: Акрицкий Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Акрицкая Степанида Константиновна

Погост, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК Ф.25 оп. 27 д.328 Метрическая книга Паданского погоста, Повенецкого уезда, Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
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