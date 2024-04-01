Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Галактион Крест Д. Ганькиной Семенов

Мать: Выходцева Федосья

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Выходцев Иван Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова

Рождение ребёнка
08.12.1871

Сын: Выходцев Антон Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова

Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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