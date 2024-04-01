Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Выходцев Иван Иванов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова
Рождение ребёнка
08.12.1871
Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Анна Петрова
Смерть
Неизвестно