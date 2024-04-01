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Выходцева Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Выходцев Иван Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
08.12.1871

Сын: Выходцев Антон Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Галактионов

Смерть
Неизвестно
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