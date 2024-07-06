Шестаков Кирилл Иванович Около 1600 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Кирилл Иванович

Место рождения

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
прозвище Шестак Бертисин
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Шестаков Петр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
Около 1627

Сын: Шестаков Михаил Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Шестаков Семен Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Шестаков Роман Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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