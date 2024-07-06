Шестаков Кирилл Иванович
Место рожденияШирикова (Шестакова) Осинской слободы
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: не указан
Мать: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
прозвище Шестак Бертисин
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626
Мать ребёнка: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
Около 1627
Сын: Шестаков Михаил Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
До 1646
Сын: Шестаков Семен Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Рождение ребёнка
До 1646
Сын: Шестаков Роман Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно