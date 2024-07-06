Шестаков Михаил Кириллович Около 1627 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Михаил Кириллович

Место рождения

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы

Дата рождения

Около 1627

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1627

Отец: Шестаков Кирилл Иванович

Мать: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Шестаков Лука Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Смерть
Неизвестно

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