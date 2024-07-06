Шестаков Михаил Кириллович
Место рожденияШирикова (Шестакова) Осинской слободы
Дата рожденияОколо 1627
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1627
Отец: Шестаков Кирилл Иванович
Мать: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1645
Мать ребёнка: не указана
Ширикова (Шестакова) Осинской слободы
Смерть
Неизвестно