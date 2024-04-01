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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Кондратова 1, Булыцина 2? Анна Денисова
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонконогов Сергей Денисов
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булыцина Ирина Денисова
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Ефрасинья Денисова
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бегунова Марьяна Денисова
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов