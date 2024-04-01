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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Кондратова 1, Булыцина 2? Анна Денисова

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Сергей Денисов

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булыцина Ирина Денисова

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Ефрасинья Денисова

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегунова Марьяна Денисова

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Егор Денисов

Отец ребёнка: Тонконогов Денис Степанов

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