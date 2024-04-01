Кондратова 1, Булыцина 2? (Тонконогова) Анна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Тонконогов Денис Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Кондратов Николай Герасимов
Бракосочетание
11.11.1911
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 16
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: (Кондратова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Кондратов Николай Герасимов
Смерть
Неизвестно