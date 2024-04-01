Кондратова 1, Булыцина 2? (Тонконогова) Анна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова 1, Булыцина 2? (Тонконогова) Анна Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Тонконогов Денис Степанов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Кондратов Николай Герасимов

Бракосочетание
11.11.1911

Муж: Кондратов Николай Герасимов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 16
Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: (Кондратова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Кондратов Николай Герасимов

Смерть
Неизвестно

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