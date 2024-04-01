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Тонконогов Егор Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонконогов Денис Степанов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тонконогова) Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тонконогов Петр Егорович

Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Рождение ребёнка
?.02.1922

Сын: Тонконогов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Рождение ребёнка
02.08.1928

Дочь: Ракова (Тонконогова) Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Тонконогова) Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)

Смерть
Неизвестно

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