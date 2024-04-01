Тонконогов Егор Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонконогов Денис Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тонконогова) Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)
Рождение ребёнка
?.02.1922
Сын: Тонконогов Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Ракова (Тонконогова) Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Тонконогова) Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Тонконогова (Яковлева) Параскева (Пелагея?)
Смерть
Неизвестно