Евдокимова-Ormanji Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова-Ormanji Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов - -

Мать: Sakel Jelena -

Рождение ребёнка
06.11.?

Дочь: Koska Karoli -

Отец ребёнка: Koska Ruve -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Koska Ruve -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоцман Георг Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орманжи Николай -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоцман Дмитрий Александрович

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