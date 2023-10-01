Евдокимова-Ormanji Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов - -
Мать: Sakel Jelena -
Рождение ребёнка
06.11.?
Дочь: Koska Karoli -
Отец ребёнка: Koska Ruve -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Koska Ruve -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орманжи Николай -
Бракосочетание
Неизвестно