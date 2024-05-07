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Елинский Трофим Анисимович

Место рождения

Бульшево, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Елинский Анисим Прокофьев

Мать: не указана

Бульшево, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Елинский Илья Трофимович

Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Елинский Павел Трофимович

Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якимцева (Елинская Кохонова) Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Елинский Макар Трофимович

Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.05.1919

Сын: Елинский Иван Трофимович

Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна

Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1944
Подузово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

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