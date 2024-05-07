Елинский Трофим Анисимович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Елинский Анисим Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Елинский Павел Трофимович
Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Якимцева (Елинская Кохонова) Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
15.09.1915
Сын: Елинский Макар Трофимович
Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
12.05.1919
Мать ребёнка: Елинская (Кохонова) Феодосия Прохоровна
Смерть
1944