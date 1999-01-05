Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна
Место рожденияРоссия г. Курган
Дата рождения30.09.1938
Дата смерти05.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938
Отец: Непомнящих Александр
Мать: Варвара
Россия г. Курган
Бракосочетание
1955
Россия г.Курган
Рождение ребёнка
21.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Алдатов Михаил
Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович
Россия г. Курган
Смерть
05.01.1999
Россия г. Курган
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Россия г. Курган