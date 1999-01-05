Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна

Место рождения

Россия г. Курган

Дата рождения

30.09.1938

Дата смерти

05.01.1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938

Отец: Непомнящих Александр

Мать: Варвара

Россия г. Курган
Бракосочетание
1955

Муж: Алдатов Борис Михайлович

Россия г.Курган
Рождение ребёнка
21.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Алдатов Михаил

Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович

Россия г. Курган
Смерть
05.01.1999
Россия г. Курган
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Россия г. Курган
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