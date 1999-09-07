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Алдатов Борис Михайлович

Место рождения

Россия Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск

Дата рождения

20.08.1937

Дата смерти

07.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937

Отец: Алдатов / 2-Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Мать: Алдатова Галина

Россия Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск
Бракосочетание
1955

Жена: Алдатова Галина Александровна

Россия г.Курган
Рождение ребёнка
21.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдатова Галина Александровна

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Алдатов Михаил

Мать ребёнка: Алдатова Галина Александровна

Россия г. Курган
Смерть
07.09.1999
Россия г.Курган
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия г.Курган
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