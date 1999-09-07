Алдатов Борис Михайлович
Место рожденияРоссия Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск
Дата рождения20.08.1937
Дата смерти07.09.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937
Россия Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск
Бракосочетание
1955
Россия г.Курган
Рождение ребёнка
21.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова Галина Александровна
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Алдатов Михаил
Мать ребёнка: Алдатова Галина Александровна
Россия г. Курган
Смерть
07.09.1999
Россия г.Курган
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия г.Курган