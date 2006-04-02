Алдатов Михаил
Место рожденияРоссия г. Курган
Дата рождения19.09.1964
Дата смерти02.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964
Россия г. Курган
Рождение ребёнка
10.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдатова Нелли
Россия г. Курган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Нелли
Смерть
02.04.2006
Россия г. Курган
Похороны
Неизвестно
Россия г. Курган