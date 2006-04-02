Алдатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Михаил

Место рождения

Россия г. Курган

Дата рождения

19.09.1964

Дата смерти

02.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964

Отец: Алдатов Борис Михайлович

Мать: Алдатова Галина Александровна

Россия г. Курган
Рождение ребёнка
10.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдатова Нелли

Россия г. Курган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Нелли

Смерть
02.04.2006
Россия г. Курган
Похороны
Неизвестно
Россия г. Курган
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