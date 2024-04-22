Колтачихина (Бояркина) Соломия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихина (Бояркина) Соломия Константиновна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.07.1862

Муж: Колтачихин Денис Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.09.1863

Сын: Колтачихин Иван Денисович

Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1875

Сын: Колтачихин Иван Денисович

Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1876

Дочь: Колтачихина Екатерина Дениковна

Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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