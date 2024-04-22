Колтачихина (Бояркина) Соломия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
11.07.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.09.1863
Сын: Колтачихин Иван Денисович
Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1875
Сын: Колтачихин Иван Денисович
Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1876
Дочь: Колтачихина Екатерина Дениковна
Отец ребёнка: Колтачихин Денис Иванович
Смерть
Неизвестно