Колтачихин Денис Иванович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Колтачихин Иван
Мать: не указана
1859 в свидет у сестры
Бракосочетание
11.07.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.09.1863
Сын: Колтачихин Иван Денисович
Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна
Рождение ребёнка
17.09.1875
Сын: Колтачихин Иван Денисович
Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна
Рождение ребёнка
25.11.1876
Дочь: Колтачихина Екатерина Дениковна
Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна
Смерть
Неизвестно