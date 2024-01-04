Колтачихин Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолтачихин Денис Иванович

Колтачихин Денис Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Колтачихин Иван

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в свидет у сестры
Бракосочетание
11.07.1862

Жена: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.09.1863

Сын: Колтачихин Иван Денисович

Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна

Рождение ребёнка
17.09.1875

Сын: Колтачихин Иван Денисович

Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1876

Дочь: Колтачихина Екатерина Дениковна

Мать ребёнка: Колтачихина -Бояркина- Соломия Константиновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close