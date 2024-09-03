Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1881
Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев
Рождение ребёнка
31.01.1884
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Софроньева
Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев
Рождение ребёнка
28.05.1885
Дочь: Белкина (Самоловова) Акилина Софроньева
Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев
Смерть
Неизвестно