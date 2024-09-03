Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Софрон Григорьев

Рождение ребёнка
22.03.1881

Сын: Самоловов Яков Софроньев

Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев

Рождение ребёнка
31.01.1884

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Софроньева

Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев

Рождение ребёнка
28.05.1885

Дочь: Белкина (Самоловова) Акилина Софроньева

Отец ребёнка: Самоловов Софрон Григорьев

Смерть
Неизвестно

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