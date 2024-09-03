Самоловов Софрон Григорьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения09.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1881
Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
31.01.1884
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Софроньева
Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
28.05.1885
Дочь: Белкина (Самоловова) Акилина Софроньева
Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева
Смерть
Неизвестно