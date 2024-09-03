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Самоловов Софрон Григорьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

09.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851

Отец: Самоловов Григорий Сергеевич

Мать: Самоловова (Кожевникова) Дарья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева

Рождение ребёнка
22.03.1881

Сын: Самоловов Яков Софроньев

Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева

Рождение ребёнка
31.01.1884

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Софроньева

Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева

Рождение ребёнка
28.05.1885

Дочь: Белкина (Самоловова) Акилина Софроньева

Мать ребёнка: Самоловова (Созонова) Агрипина Николаева

Смерть
Неизвестно

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