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Рябовъ Петръ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Рябовъ Гаврила

Мать: Рябова Аксинья Акимова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рябовъ Феклистъ

Мать ребёнка: Рябова Ирина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рябовъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Рябова Ирина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Рябова) Авдотья

Мать ребёнка: Рябова Ирина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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