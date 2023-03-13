Рябовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Рябовъ Гаврила
Мать: Рябова Аксинья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рябовъ Феклистъ
Мать ребёнка: Рябова Ирина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рябовъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Рябова Ирина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Рябова) Авдотья
Мать ребёнка: Рябова Ирина