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Рябовъ Гаврила

Место рождения

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Рябовъ Абросимъ

Мать: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Аксинья Акимова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Рябова) Анна

Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: девка (Рябова) Анна

Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Рябовъ Петръ

Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Тюрина (Рябова) Оксинья

Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Рябова) Оксинья

Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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