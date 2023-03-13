Рябовъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Рябовъ Абросимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Аксинья Акимова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Рябова) Анна
Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: девка (Рябова) Анна
Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рябовъ Петръ
Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Тюрина (Рябова) Оксинья
Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Рябова) Оксинья
Мать ребёнка: Рябова Аксинья Акимова