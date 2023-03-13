Рябова Аксинья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Девка Анна
Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рябовъ Петръ
Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Тюрина Оксинья
Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябовъ Гаврила