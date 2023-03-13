Рябова Аксинья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Аксинья Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Девка Анна

Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Рябовъ Петръ

Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Тюрина Оксинья

Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Рябовъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябовъ Гаврила

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