Шиндина (Устинова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1935
Дата смерти08.12.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935
Отец: Устинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Шиндина) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Шиндин Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1960
Дочь: Катушенко (Шиндина) Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Шиндин Виктор Дмитриевич
Смерть
08.12.2020