Шиндина (Устинова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиндина (Устинова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1935

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935

Отец: Устинов Иван

Мать: Устинова (Сячина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Шиндина) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Шиндин Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.09.1960

Дочь: Катушенко (Шиндина) Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Шиндин Виктор Дмитриевич

Смерть
08.12.2020

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