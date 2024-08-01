Говязина Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1834 по 1846
Сын: Говязин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Говязин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1872
Сын: Говязин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Говязин Тимофей Иванович
Воспр. - крестьянина Тимофея Иванова сын Василий
Рождение ребёнка
13.06.1873
Сын: Говязин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Говязин Тимофей Иванович
Воспр. - крестьянина Тимофея Иванова сын Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Корытовкина (Говязина) Манефа Тимофеевна
Отец ребёнка: Говязин Тимофей Иванович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410798#899
Смерть
Неизвестно