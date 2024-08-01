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Говязин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №388, опись №1, дело №8872, стр. 70 посмотреть
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говязина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
С 1834 по 1846

Сын: Говязин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Говязина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Говязин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Говязина Александра Егоровна

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крестьянина Тимофея Иванова сын Василий
Рождение ребёнка
13.06.1873

Сын: Говязин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Говязина Александра Егоровна

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крестьянина Тимофея Иванова сын Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Корытовкина (Говязина) Манефа Тимофеевна

Мать ребёнка: Говязина Александра Егоровна

Никулинское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410798#899
Смерть
Неизвестно

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