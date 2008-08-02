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Авраменко Александр Иванович

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

19.01.1966

Дата смерти

02.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1966

Отец: Авраменко Иван Каленикович

Мать: Авраменко Таисия Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авраменко (Платонова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Авраменко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Авраменко (Платонова) Любовь Александровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.1996

Сын: Авраменко Виталий Александрович

Мать ребёнка: Авраменко (Платонова) Любовь Александровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
02.08.2008

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