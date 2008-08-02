Авраменко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1966
Дата смерти02.08.2008
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Авраменко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Авраменко (Платонова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1996
Сын: Авраменко Виталий Александрович
Мать ребёнка: Авраменко (Платонова) Любовь Александровна
Смерть
02.08.2008