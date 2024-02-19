Молоков Савелий Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Молоков Севастьян Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Молокова Феврония Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Молокова Евфросиния Савельевна
Мать ребёнка: Молокова Феврония Фёдоровна
Смерть
Неизвестно