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Молоков Савелий Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Молоков Севастьян Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молокова Феврония Фёдоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Молоков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Молокова Феврония Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Молокова Евфросиния Савельевна

Мать ребёнка: Молокова Феврония Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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