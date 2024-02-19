Молокова Феврония Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молокова Феврония Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Савелий Севастьянович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Молоков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Молоков Савелий Севастьянович

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Молокова Евфросиния Савельевна

Отец ребёнка: Молоков Савелий Севастьянович

Смерть
Неизвестно

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