Молокова Феврония Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Молоков Савелий Севастьянович
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Молокова Евфросиния Савельевна
Отец ребёнка: Молоков Савелий Севастьянович
Смерть
Неизвестно