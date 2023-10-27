Тюленёв Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти20.03.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
14.02.1924
Дочь: Галкина (Тюленёва) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Тюленёва Матрёна Емельяновна
Отары, Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1927
Сын: Тюленёв Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Тюленёва Матрёна Емельяновна
Смерть
20.03.1943