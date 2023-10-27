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Тюленёв Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тюленёв Пётр Прокопьевич

Мать: Тюленёва Мария Емельянова

Рождение ребёнка
14.02.1924

Дочь: Галкина (Тюленёва) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Тюленёва Матрёна Емельяновна

Отары, Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Тюленёв Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Тюленёва Матрёна Емельяновна

Смерть
20.03.1943

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