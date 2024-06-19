Жемков Юрий Константинович 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жемков Юрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1950

Сын: Жемков Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
17.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна

Смерть
1997

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