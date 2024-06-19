Жемков Юрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1950
Мать ребёнка: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
17.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна
Смерть
1997