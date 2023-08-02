Симонова Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Симонова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Буторин (Симонова) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович
Рождение ребёнка
21.08.1860
Дочь: (Симонова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович
Смерть
Неизвестно