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Симонова Елена Иосифовна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Симонова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Буторин (Симонова) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1860

Дочь: (Симонова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Симонов Василий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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