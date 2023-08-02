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Симонов Василий Епимахович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Симонов Епимах Саввич

Мать: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Симонова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Буторин (Симонова) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1860

Дочь: (Симонова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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