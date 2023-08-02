Симонов Василий Епимахович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Симонов Епимах Саввич
Мать: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Симонова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Буторин (Симонова) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
21.08.1860
Дочь: (Симонова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Симонова Елена Иосифовна
Смерть
Неизвестно