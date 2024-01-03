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Васин Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1840

Отец: Васин Григорий Иванов

Мать: Васина Маланья Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Гаврил Алексеевич

Мать ребёнка: Васина Вера Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Вера Иванова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Васина Вера Иванова

Смерть
Неизвестно

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