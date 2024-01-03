Васин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1840
Отец: Васин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васина Вера Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Вера Иванова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Якушина (Васина) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Васина Вера Иванова
Смерть
Неизвестно