Барышникова (Сайгушева) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.?.1907
Дата смерти16.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Косырева Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Барышников Петр Максимович
Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович
Рождение ребёнка
После 18.01.1942
Сын: Барышников Владимир Максимович
Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович
Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2003