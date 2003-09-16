Барышникова (Сайгушева) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Сайгушева) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.?.1907

Дата смерти

16.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Косырева Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Барышников Петр Максимович

Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович

Рождение ребёнка
После 18.01.1942

Сын: Барышников Владимир Максимович

Отец ребёнка: Барышников Максим Семенович

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Максим Семенович

Смерть
16.09.2003
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