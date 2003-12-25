Байбаков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1930
Дата смерти25.12.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930
Отец: Байбаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1955
Сын: Байбаков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Байбакова Елена Петровна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.12.1958
Дочь: Головлёва Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Байбакова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байбакова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байбакова Елена Петровна
Смерть
25.12.2003
Обнинск, город Обнинск, Калужская область