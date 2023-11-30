Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933
Рождение ребёнка
18.10.1955
Сын: Байбаков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.12.1958
Дочь: Головлёва Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно