Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна

Место рождения

Буда, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933

Отец: Касперович Пётр Адамович

Мать: Касперович Юзефа Васильевна (Вацловна)

Буда, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Байбаков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.12.1958

Дочь: Головлёва Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбаков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбаков Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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