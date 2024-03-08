Тушева Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Тушев Антон Терентьев

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Тушев Василий Терентьев

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Тушева Акулина Терентьева

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Тушева Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Тушев Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Тушев Павел Терентьев

Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев Терентий Автономович

Смерть
Неизвестно
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