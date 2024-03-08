Тушева Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Рождение ребёнка
1748 ст.
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Тушева Акулина Терентьева
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Тушева Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Тушев Терентий Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно