Подзорова (Асоскова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Асоскова) Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: Асоскова Мария Ефимовна

Бракосочетание
06.11.1859

Муж: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1860

Сын: Подзоров Михаил Максимович

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Подзоров Иван Максимович

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1864

Сын: Подзоров Василий Максимович

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1866

Дочь: Подзорова Марина Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Подзорова Фекла Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1871

Сын: Подзоров Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1873

Дочь: Подзорова Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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