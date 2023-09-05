Подзорова (Асоскова) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Мать: Асоскова Мария Ефимовна
Бракосочетание
06.11.1859
Рождение ребёнка
07.11.1860
Сын: Подзоров Михаил Максимович
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1862
Дочь: Подзоров Иван Максимович
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1864
Сын: Подзоров Василий Максимович
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
16.07.1866
Дочь: Подзорова Марина Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Подзорова Фекла Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1871
Сын: Подзоров Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1873
Дочь: Подзорова Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Федорович
Смерть
Неизвестно