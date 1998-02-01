Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ахкямов Ахкаметдин
Мать: Ахкямова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Между 12.11.1943 и 10.12.1943
206 фронтовой запасный стрелковый полк Период в составе действующей армии: 07.08.1941 — 08.05.1945 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 206 зсп ЗапФ Откуда прибыл: ЭГ 3622 Командир:... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1952
Дочь: Гимранова (Сабирянова) Адия Сафиновна
Мать ребёнка: Сабирьянова Бибитаскира/Таскира
Место жительства
1989
Смерть
?.02.1998