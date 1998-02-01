Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович

Место рождения

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ахкямов Ахкаметдин

Мать: Ахкямова Гайша

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирьянова Бибитаскира/Таскира

Призыв на военную службу
Между 12.11.1943 и 10.12.1943
206 фронтовой запасный стрелковый полк Период в составе действующей армии: 07.08.1941 — 08.05.1945 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 206 зсп ЗапФ Откуда прибыл: ЭГ 3622 Командир:... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1952

Дочь: Гимранова (Сабирянова) Адия Сафиновна

Мать ребёнка: Сабирьянова Бибитаскира/Таскира

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1989
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
?.02.1998
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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