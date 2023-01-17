Сабирьянова Бибитаскира/Таскира
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Сабиржян/Сабирьян
Мать: Ямига
Рождение ребёнка
17.06.1952
Дочь: Гимранова Адия Сафиновна
Отец ребёнка: Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович
Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988