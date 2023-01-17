Сабирьянова Бибитаскира/Таскира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирьянова Бибитаскира/Таскира

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Место рождения

Усманово, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1920

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сабиржян/Сабирьян

Мать: Ямига

Усманово, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1952

Дочь: Гимранова Адия Сафиновна

Отец ребёнка: Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахкямов Сафитдин/Сафый/Сафи/Софи/Софо Ахкямович

Смерть
1988
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