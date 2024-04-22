Бородин Наум Васильеич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Наум Васильеич

Бородин Наум Васильеич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Бородин Василий Степанович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1897

Дочь: Бородина Анна Наумовна

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Фёдоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Бородина Феодосия Наумовна

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Фёдоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина -- Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close