Бородина -- Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина -- Наталья Фёдоровна

Бородина -- Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1897

Дочь: Бородина Анна Наумовна

Отец ребёнка: Бородин Наум Васильеич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Бородина Феодосия Наумовна

Отец ребёнка: Бородин Наум Васильеич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Наум Васильеич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close