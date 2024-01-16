Бородина -- Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1897
Дочь: Бородина Анна Наумовна
Отец ребёнка: Бородин Наум Васильеич
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Бородина Феодосия Наумовна
Отец ребёнка: Бородин Наум Васильеич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно