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Варламов Александр Иванович

Место рождения

с. Ключи Далматовского района Курганской области

Дата рождения

24.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ключи Далматовского района Курганской области
Бракосочетание
16.06.2017

Жена: Варламова Яна Андреевна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.09.2018

Сын: Варламов Артём Александрович

Мать ребёнка: Варламова Яна Андреевна

Рождение ребёнка
31.12.2022

Дочь: Варламова Алиса Александровна

Мать ребёнка: Варламова Яна Андреевна

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