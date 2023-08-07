Варламов Александр Иванович
Место рожденияс. Ключи Далматовского района Курганской области
Дата рождения24.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.06.2017
Жена: Варламова Яна Андреевна
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.09.2018
Сын: Варламов Артём Александрович
Мать ребёнка: Варламова Яна Андреевна
Рождение ребёнка
31.12.2022
Дочь: Варламова Алиса Александровна
Мать ребёнка: Варламова Яна Андреевна