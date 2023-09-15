Варламова (Скворцова) Яна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова (Скворцова) Яна Андреевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

04.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1990

Отец: Скворцов Андрей Валентинович

Мать: Скворцова Людмила Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.07.2010

Дочь: Трушникова Влада Дмитриевна

Отец ребёнка: Трушников Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
16.06.2017

Муж: Варламов Александр Иванович

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.09.2018

Сын: Варламов Артём Александрович

Отец ребёнка: Варламов Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.12.2022

Дочь: Варламова Алиса Александровна

Отец ребёнка: Варламов Александр Иванович

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