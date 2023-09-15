Варламова (Скворцова) Яна Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1990
Рождение ребёнка
20.07.2010
Дочь: Трушникова Влада Дмитриевна
Отец ребёнка: Трушников Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
16.06.2017
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.09.2018
Сын: Варламов Артём Александрович
Отец ребёнка: Варламов Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.2022
Дочь: Варламова Алиса Александровна
Отец ребёнка: Варламов Александр Иванович