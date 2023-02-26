Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти22.07.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1852
Муж: Кодратий Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1856
Дочь: Цацурина Ксения Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Григорий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
30.09.1861
Сын: Никитенков Михаил Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
10.04.1864
Сын: Василий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Борисенкова Пелагея Кодратиева
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Дария Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Терентий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антипий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
06.04.1877
Сын: Георгий Кондратиев
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
10.08.1878
Дочь: Мария Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Рождение ребёнка
?.10.1880
Сын: Сергей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Демидов
Смерть
22.07.1886
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно