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Матрона Иванова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.07.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Кодратий Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1856

Дочь: Цацурина Ксения Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Григорий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1861

Сын: Никитенков Михаил Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1864

Сын: Василий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Борисенкова Пелагея Кодратиева

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Дария Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Терентий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Антипий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Рождение ребёнка
06.04.1877

Сын: Георгий Кондратиев

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1878

Дочь: Мария Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1880

Сын: Сергей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Демидов

Смерть
22.07.1886
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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