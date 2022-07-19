Reisenauer Christian "Christ" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReisenauer Christian "Christ"

Reisenauer Christian "Christ"

avatar

Место рождения

Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States

Дата рождения

05.02.1902

Дата смерти

10.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1935 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1902

Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Мать: (Hoffman) Rosalia 'Rosa'

Место жительства
1910
Место жительства
1920
Бракосочетание
09.04.1929

Жена: Reisenauer (Leingang) Rose

Место жительства
1930
Рождение ребёнка
21.12.1935

Сын: Reisenauer Adam

Мать ребёнка: Reisenauer (Leingang) Rose

Место жительства
1940
Смерть
10.05.1979
Похороны
1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.