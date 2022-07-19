Reisenauer Christian "Christ"
Место рожденияSaint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Дата рождения05.02.1902
Дата смерти10.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1902
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Бракосочетание
09.04.1929
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
21.12.1935
Сын: Reisenauer Adam
Мать ребёнка: Reisenauer (Leingang) Rose
Место жительства
1940
Смерть
10.05.1979