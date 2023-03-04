Вшивцева (Валанихина) Дарья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Валанихина) Дарья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мария Сысоева

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Домна Сысоева

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Калинин Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Емельян Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Сысоева

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вшивцев Козма Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сысой Наумович

Смерть
После 1763
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