Вшивцева (Валанихина) Дарья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мария Сысоева
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Домна Сысоева
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Сысоева
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вшивцев Козма Сысоев
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763