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Вшивцев Сысой Наумович

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Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Вшивцев Наум Дементьев

Мать: не указана

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мария Сысоева

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Домна Сысоева

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Калинин Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Емельян Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Сысоева

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вшивцев Козма Сысоев

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Дарья Дементьева

Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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