Вшивцев Сысой Наумович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Вшивцев Наум Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мария Сысоева
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Домна Сысоева
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Сысоева
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вшивцев Козма Сысоев
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763