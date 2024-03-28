Швырев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырев Иван Михайлович

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева (--) Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
27.10.1876

Дочь: Швырева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна

Запись в мк по Спирино
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вербицкая (Швырева) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Швырев Семён Иванович

Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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