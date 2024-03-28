Швырев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1876
Дочь: Швырева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна
Запись в мк по Спирино
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вербицкая (Швырева) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.09.1881
Мать ребёнка: Швырева (--) Домна Гавриловна
Смерть
Неизвестно